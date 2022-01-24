Мишустин заявил об упрощении правил закупки лекарств для тяжелобольных детей

В России упростили порядок получения лекарств детям с тяжелыми редкими диагнозами. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Правительство Российской Федерации упростило правила закупки лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями. Об этом в понедельник 24 января заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По словам Мишустина, изменения коснутся фонда «Круг добра», который создан по инициативе президента Владимира Путина, чтобы оказывать помощь детям со сложными и редкими диагнозами.

Теперь «Круг добра сможет закупать лекарства для детей немедленно после их регистрации в России, не дожидаясь, когда они поступят на рынок. Это позволит быстрее предоставлять детям необходимые препараты.

«Важно не допустить задержек с поставками, особенно в случаях, когда терапия должна быть непрерывной или когда ее нужно начать как можно скорее»,- отметил Мишустин.

В частности, сейчас станет проще приобрести для российских детей самое дорогое в мире лекарство «Золгенсма». Этот препарат используется для лечения спинальной мышечной атрофии, очень важно сделать инъекцию в первые годы жизни больного ребенка. Процедуры, необходимые для официального применения «Золгенсмы» в России, завершились в декабре 2021 года.

В 2022 году на помощь тяжело больным детям из федерального бюджета предусмотрено выделение без малого 80 млрд рублей, добавил Михаил Мишустин.

Ранее на kp.ru мама Саши Лабутина, мальчика с диагнозом СМА, рассказала о его состоянии после укола самого дорогого лекарства в мире. Подробности здесь.