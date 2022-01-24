Видеохостинг YouTube заблокировал каналы «Русского радио» и группы «Земляне» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Видеохостинг YouTube заблокировал аккаунты «Русского радио» и группы «Земляне». Это произошло из-за нескольких жалоб на нарушение авторских прав.

Руководство сайта назвало ситуацию стандартной и сообщило, что аккаунты могут быть восстановлены в течение десяти дней, если подавшие жалобу не инициируют судебный процесс.

- После получения копирайт-страйков каналы могут делать встречные уведомления, и если третья сторона (подавшая жалобу сторона) не инициирует судебный процесс в течение 10 рабочих дней, каналы будут восстановлены, — цитирует сообщение пресс-службы видеохостинга ТАСС.

Уточняется также, что сайт никогда не выступает арбитром в подобных ситуациях, а лишь обеспечивает средства для обмена информацией между сторонами.

Ранее YouTube заблокировал канал актрисы Марии Шукшиной. Аккаунт заблокировали «за нарушение правил сообщества YouTube», как следует из надписи, которая появляется при попытке зайти на канал Марии Шукшиной. Пресс-служба Google в России информирует, что аккаунт Шукшиной заблокировали за распространение недостоверной информации о коронавирусной инфекции. На YouTube запрещен контент, распространяющий медицинскую дезинформацию, противоречащую медицинской информации местных органов здравоохранения или Всемирной организации здравоохранения о COVID-19, пояснили там.