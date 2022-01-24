Крупнейшие международные криптобиржи заявили о желании сотрудничать с российскими властями Фото: Иван МАКЕЕВ

Представители крупнейших международные бирж криптовалют Huobi и EXMO отреагировали на предложение ЦБ запретить сделки с цифровыми активами в России и заявили, что они открыты к сотрудничеству с российскими властями.

"Huobi Global приветствует разработку и внедрение новых законов и правил для нашей развивающейся отрасли. Мы считаем, что только благодаря конструктивным новым законам, разработанным специально для нашей отрасли, цифровые активы будут более широко приняты и признаны во всем мире", - пояснили в компании в беседе с изданием Lenta.ru.

Эксперты отметили, что России следует легализовать отрасль и начать работать с проверенными и регулируемыми международными законами игроками.

Напомним, ЦБ выступил за полный запрет майнинга, выпуска, обращения и обмена криптовалютами. Причиной такого предложения регулятор назвал значительные риски для российского финансового рынка от использования цифровых валют, передают "Известия".

Ранее стало известно, что стоимость биткоина снизилась на 8,11%, достигнув отметки меньше $38,7 тысяч. Отмечается, что биткоин падает ниже $40 тыс. во второй раз за этот месяц, рассказывает RT.