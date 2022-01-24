Четыре крымских музея подадут совместную кассацию по делу о скифском золоте

Экспонаты предоставили из золотых кладовых музеев Крыма. Фото: Центральный музей Тавриды

Четыре музея Республики Крым вновь подадут совместную кассацию на решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине. Об этом рассказала РИА Новости директор Восточно-крымского музея-заповедника Татьяна Умрихина.

"Кассация будет подана, вероятно, в последний день, в ближайшие два дня дорабатываются последние нюансы, - уточнила Умрихина. - Решение о подаче жалобы принято. Кассация будет подана от четырех музеев".

Крайний срок обжалования решения – 26 января 2022 года.

Как ранее писал сайт kp.ru, Следственный комитет (СК) России начал доследственную проверку по факту хищения коллекции скифского золота, составляющей особую культурную ценность.

Напомним, коллекция из 2111 экспонатов стоимостью около двух миллионов евро была собрана в четырех крымских музеях. Она была представлена на выставке в Амстердаме в 2014 году. В это время Крым вошел в состав России, а после завершения выставки Украина потребовала Амстердам вернуть экспонаты в Киев.

В декабре 2016 года Окружной суд Амстердама принял решение передать коллекцию Украине, но в январе 2017 года юристы музеев Республики Крым подали апелляцию. В марте 2019 года стартовали слушания Апелляционном суде Амстердама.

В октябре 2021 года суд Амстердама снова вынес решение о принадлежности скифского золота в пользу Украины.