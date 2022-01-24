Восемь участников «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* в Москве получили от 11 до 18 лет заключения

Суд в Москве приговорил участников международной террористической организации к разным срокам заключения. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Восемь участников международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* приговорены 2-м Западным окружным военным судом Москвы к различным срокам заключения. Об этом в понедельник 24 января сообщила пресс-служба ФСБ.

Осужденные были членами московской ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. Они вербовали жителей Москвы и региона в ряды террористической организации и распространяли запрещенную идеологию, квалифицированную как террористическая. В материалах, которые они распространяли, были призывы к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации.

Противоправная деятельность террористов была пресечена ФСБ России в период с декабря 2019 года по февраль 2020 года. Оперативно-следственные мероприятия проводились в Москве и Туле, уточняется в сообщении.

На скамье подсудимых оказались два главаря и шесть активных членов преступной ячейки. Они признаны виновными в организации деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической и в участии в деятельности таковой организации. Лишение свободы от 11 до 18 лет осужденным предстоит отбыть в колонии строгого режима.

О задержании членов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* сообщалось ранее на kp.ru, подробности здесь.

*Запрещенная в России террористическая организация