Депутат Луговой заявил, что силовые ведомства не выступали за запрет криптовалют в России Фото: Иван МАКЕЕВ

Депутат Государственной Думы, замглавы рабочей группы по легализации майнинга Андрей Луговой представители силовых ведомств оказались против запрета криптовалют, но пока и не поддерживают их легализацию.

"Могу сказать, что никогда и нигде я не слышал, чтобы ФСБ выражало свою позицию как с точки зрения запрета, так и с точки зрения разрешения. Представители ФСБ, как и все остальные участники, занимаются изучением этого вопроса", - пояснил парламентарий в беседе с изданием Lenta.ru.

Луговой также назвал фейком информацию согласно которой ФСБ надавила на Центральный Банк с целью пролоббировать запрет криптовалют в России.

Напомним, Центробанк подготовил доклад с предложением на полный запрет майнинга, выпуска, обращения и обмена криптовалютами, передают "Известия".

Ранее экономист Михаил Беляев назвал "глубоким и продуманным" предложение ЦБ запретить майнинг в России По его словам, подобные операции подрывают денежное обращение страны и негативно влияют на всю российскую экономику, рассказывает Life.ru