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В мире24 января 2022 11:12

Суд Лондона разрешил Ассанжу обжаловать решение по делу об его экстрадиции в США

Джулиана Ассанжа в Соединенных Штатах обвиняют в шпионаже и раскрытии секретной информации
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Джулиан Ассанж

Джулиан Ассанж

Фото: REUTERS

Высокий суд Лондона разрешил основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу обжаловать решение, позволяющее его экстрадицию в США, где его планируют судить по делу о шпионаже и раскрытии секретной информации.

"Джулиан Ассанж выиграл по своему ходатайству об апелляции в Высоком суде", - говорится в сообщении WikiLeaks в Twitter.

В Соединенных Штатах Ассанжа обвиняют в публикации секретных документов о военных кампаниях в Ираке, Афганистане и не только. Всего в обвинении фигурируют 17 эпизодов нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации, за что австралийцу грозит до 175 лет тюрьмы.

Как ранее писал сайт kp.ru, в январе 2021 года суд Лондона отказал властям США в экстрадиции Джулиана Ассанжа. Cудья тогда отметила, что единственная причина отказа в экстрадиции - состояние здоровья Джулиана Ассанжа. По словам судьи, Ассанж страдает депрессией, расстройством аутистического спектра и синдромом Аспергера.

В декабре 2021 года Высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию США на отказ в экстрадиции в Соединенные Штаты основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа.

Напомним, 11 апреля 2019 года британские правоохранители арестовали австралийца прямо в здании посольства Эквадора в Лондоне, где тот скрывался с 2012 года.