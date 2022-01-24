Защита обжаловала арест обвиняемого в мошенничестве замглавы Минтранса Токарева

Адвокаты задержанного за коррупцию главы Минтранса подали апелляцию на меру пресечения. Фото: пресс-служба Минтранса.

Защита заместителя главы Минтранса РФ Владимира Токарева, арестованного по обвинению в мошенничестве, обжаловала избранную к нему меру пресечения. Об этом в понедельник 24 января сообщает ТАСС со ссылкой на Московский городской суд.

«Защитой Токарева подана апелляционная жалоба на постановление о его заключении под стражу», - сообщили агентству в суде.

По информации Мосгорсуда, где будут рассматривать апелляционную жалобу, дата слушаний пока не назначена.

Напомним, замглаву Минтранса Владимира Токарева задержали в среду 19 января. Его обвиняют в мошенничестве, общая сумма ущерба от которого составила более 500 млн рублей. По версии следствия, вместе со своими подельниками Токарев организовал заключение фиктивных договоров для вывода денежных средств со счетов подконтрольной ему фирм, а также совершил нецелевое расходование денег, выделенных на реконструкцию железнодорожного участка в Краснодаре. Подробности читайте здесь на kp.ru.