Депутату Рашкину не продают лосей для выпуска в лес взамен убитому

Валерий Рашкин Фото: Евгения ГУСЕВА

Депутат Государственной думы от КПРФ Валерий Рашкин сообщил, что ему не продают лосей для выпуска в лес взамен убитому.

- Я хочу купить лося и отправить его в Лысогорский район Саратовской области. Но мне отказываются его продавать. Я хочу отправить не просто деньги, а животное, пусть он там живет, — сообщил он перед заседание в Мосгорсуде, где будут проверять законность наложенных на него запретов.

Напомним, Рашкин не может выходить из дома в период с 23:00 до 07:00 без письменного разрешения следователя. Такой запрет установил Басманный суд Москвы в понедельник, 13 декабря, в связи с возбужденным против политика делом за незаконную охоту на лося. Также Рашкину запрещено общаться без письменного разрешения следователя с лицами, являющимися по уголовному делу свидетелями, а также с другими обвиняемыми и подозреваемым. Запрещено Рашкину также отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, пользоваться интернетом и посещать охотничьи угодья. Запрет действует до 13 февраля 2022 года.

Как ранее писал сайт kp.ru, по версии следствия, в ночь с 28 на 29 октября 2021 на территории охотничьего хозяйства "Лебедка" в Саратовской области депутат, вооружившись принадлежащим ему карабином, убил лося. При этом он не имел соответствующего разрешения на охоту.