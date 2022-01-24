Песков назвал публикации о просьбе Китая не развязывать войну в Донбассе во время Олимпиады истерикой США и НАТО

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал фейком публикации о просьбе Китая не развязывать войну в Донбассе во время Олимпийских игр в в Пекине, а также информацию о том, что Россия якобы планирует создать "марионеточное" правительство на Украине.

По мнению Пескова, рост напряженности связан с истерикой США и НАТО, вбрасывающих подобную информацию.

- Говоря об информационной деятельности, я имею в виду ту информационную истерику, свидетелями которой мы являемся. Она щедро обрамлена огромным количеством ложной информации, просто ложью - имею в виду те самые фейки, — сказал пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами.

Как ранее писал сайт kp.ru, агентство Bloomberg со ссылкой на слова "китайского дипломата" сообщило, что Си Цзиньпин якобы попросил Владимира Путина не "нападать" на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. МИД России опровергло эти слухи.

Позже официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова назвала информацию "феерическим фейком".