В Кремле не исключают новых контактов Путина и Байдена

Владимир Путин Фото: REUTERS

Новые контакты президента России Владимира Путина с лидером Соединенных Штатов Джозефом Байденом возможны, но пока никакой конкретики по этому вопросу нет. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 24 января.

"При необходимости ничего нельзя исключать, в том числе и общения на высшем уровне, - уточнил Песков. - Но каких-то пониманий на этот счет сейчас нет".

Пресс-секретарь российского лидера выразил уверенность, что вопросы дальнейших контактов будут решать после получения письменного ответа США на предложения России по гарантиям безопасности.

Как ранее писал сайт kp.ru, Джо Байден заявил, что считает возможной новую личную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.

Напомним, председатель Государственной думы России Вячеслав Володин обратился к конгрессменам США с призывом соблюдать договоренности, достигнутые Путиным и Байденом.