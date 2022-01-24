Китай потребовал от США не препятствовать авиасообщению между странами

Штатам нужно "проявить уважение" к вопросам здоровья и безопасности полетов в период пандемии, считают в МИД КНР Фото: Shutterstock

Власти КНР потребовали от США прекратить политизировать проблему поддержания регулярного авиасообщения между двумя государствами в условиях пандемии. Об этом сегодня, 24 января заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Мы требуем, чтобы США проявляли уважение к научным фактам и отталкивались от вопросов гарантии здоровья и безопасности. Стране следует прекратить политизировать проблему авиасообщения в условиях пандемии", – заявил представитель китайского дипломатического ведомства на брифинге.

Также китайский дипломат подчеркнул, что Вашингтону "нужно воздержаться от стремления сдерживать регулярные пассажиропотоки между КНР и США".

"Из-за нерациональной отмены рейсов из Китая в Штаты подрывается нормальная работа китайских авиакомпаний. Тем самым Вашингтон игнорирует вопросы безопасности перелетов", - резюмировал Чжао Лицзянь.

Как ранее писал Kp.ru, Китай осудил односторонние санкции США в отношении "Северного потока – 2".