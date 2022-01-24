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Здоровье24 января 2022 12:46

Центр Гамалеи получил разрешение на испытание вакцины против COVID-19 для детей

В России начнут клинические исследования вакцины от коронавируса для детей
Мария ПАВЛОВА
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Клинические испытания вакцины от коронавируса для детей начинаются в России.

Клинические испытания вакцины от коронавируса для детей начинаются в России.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Клинические исследования вакцины от COVID-19 для детей начнутся в России 24 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на реестр разрешений на проведение клинических исследований.

Объект исследований – препарат «Гам-КОВИД-Вак М». Вакцина предназначена для детей 6-11 лет. Ее исследования будут проходить на базе в Морозовской детской городской клинической больницы, Детской городской клинической больницы имени Башляевой, а также в Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова. В исследованиях примут участие 2,2 тысячи детей соответствующего возраста.

Сообщается, что завершить исследование предполагается 31 декабря 2023 года.

Ранее сообщалось, что Минздрав России принял решение о регистрации вакцины «Гам-Ковид-Вак М» для профилактики новой коронавирусной инфекции у подростков в возрасте 12-17 лет включительно. Подробности читайте здесь на kp.ru.