Зеленский призвал внешнюю разведку Украины перейти к наступлению

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский призвал внешнюю разведку страну перейти к наступательным действиям. Слова главы государства приводит пресс-служба его офиса.

По словам украинского лидера, сейчас государство противостоит угрозам его суверенитета и целостности.

- В этот решающий период чрезвычайно важную роль играет эффективная разведка… Мы научились достаточно эффективно сдерживать и противодействовать внешним агрессиям. Уверен, пора переходить к наступательным действиям по отстаиванию наших национальных интересов, — заявил Зеленский.

По его мнению, у украинских разведчиков есть опыт для реализации такой стратегии. Знание о планах противника позволяет принимать своевременные решения, отметил Зеленский.

Напомним, заместитель главы российского МИД Сергей Рябков заявил, что «вторжение» России на Украину исключено, у РФ нет и не может быть намерений нападать на соседнюю страну. Российское посольство в Вашингтоне выступило с заявлением о том, что постоянно звучащие из Соединенных Штатов обвинения в адрес России по поводу подготовки некоего предлога для «вторжения» на Украину голословны и бездоказательны, а подобные утверждения – очередное подтверждение непрекращающегося информационного давления на Москву.