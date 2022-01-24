Путин рассмотрит вопрос о частичном субсидировании перелетов по Дальнему Востоку Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин согласился рассмотреть вопрос о частичном субсидировании из федерального бюджета авиаперелетов по Дальневосточному федеральному округу (ДФО).

Глава Камчатского края Владимир Солодов доложил российскому лидеру, что за счет решения по «плоским» тарифам и по дальневосточным авиакомпаниям произошел существенный сдвиг по стоимости перевозок в Центральную Россию по Дальнему Востоку, однако, как он отметил, остается проблема «по территории региона».

«Конечно, мы субсидируем из краевого бюджета примерно две трети. Но все равно получается более 20 тысяч рублей. И я бы просил, Владимир Владимирович, вернуться к возможности рассмотрения субсидирования частичного федерального бюджета на такие безальтернативные маршруты», - заявил глава Камчатского края, отметив, что краевой бюджет не сможет справиться с такими большими нагрузками.

«Согласен, людям же нужно передвигаться всё равно», - ответил глава государства.