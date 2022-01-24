МИД Японии рекомендовал гражданам страны отказаться от поездок на Украину

Японцам рекомендовали отказаться от поездок на Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел Японии выпустило информационный бюллетень, в котором рекомендовало гражданам страны воздержаться от поездок на Украину.

- Ситуация остается непредсказуемой. В данных условиях, несмотря на то, что заинтересованные стороны продолжают дипломатические усилия, ситуация может измениться неожиданно. По этой причине, для всей страны повышается уровень опасности поездок до третьего, то есть пожалуйста, откажитесь от поездки, — говорится в бюллетене.

Тем японцам, кто уже находится на Украине, было рекомендовано как можно скорее вернуться на родину коммерческими рейсами.

Напомним, Госдепартамент Соединенных Штатов распорядился начать добровольный отъезд части дипломатов и их семей с Украины. Об этом говорится в опубликованном заявлении ведомства. Также в Госдепе американских граждан призывают на время отложить поездки на Украину. При этом в ведомстве уточнили, что такая рекомендация была дана в связи с «угрозой военных действий со стороны России», которые якобы могут начаться «в любой момент».

Позже аналогичное решение приняли власти Великобритании. В сообщении британского внешнеполитического ведомства говорится, что посольство страны в Киеве продолжит выполнять основную работу.