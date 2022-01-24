Spiegel: ЕС собирается расширить санкционный список по Крыму Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз собирается ужесточить ограничительные меры в отношении России, введенные в связи с воссоединением Крыма с Российской Федерацией.

Как передает издание Der Spiegel со ссылкой на конфиденциальный доклад дипмиссии Германии в Брюсселе, новых санкций потребовали на прошлой неделе в Евросоюзе такие страны, как Болгария, Литва, Дания, Румыния, которые хотели бы включить в данный список еще пять лиц или организаций. Имена и названия не приводятся.

Как заявили представители этих стран, расширение ограничительных мер является якобы "необходимым ответом в свете продвигаемой Россией русификации аннексированных областей" Украины.

Напомним, ранее Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что главы Министерств иностранных дел Евросоюза после встречи в понедельник, 24 января 2022 года, не собираются принимать конкретных решений о санкциях в отношении России.