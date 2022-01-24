Forum24: Байден планирует «пересидеть» проблему «Северного потока — 2»

Джо Байден Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден планирует дождаться сертификации и запуска трубопровода «Северный поток — 2», чтобы не портить отношения с Германией. Такое мнение выразил колумнист чешского издания Forum24 Мартин Йирушек.

Несмотря на свое негативное отношение к проекту, американский лидер не предпринимает каких-либо действий, чтобы остановить «Северный поток — 2», указал автор.

- Нынешняя ситуация говорит о том, что администрация Байдена хочет, так сказать, «пересидеть» эту проблему, чтобы потом она больше не отягощала отношения между США и Германией, — пишет колумнист.

По словам чеха, США считает главным системным противником Китай, а не Россию, поэтому ничего не будет делать с газопроводом, чтобы не лишиться такого союзника, как Германия.

Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг сообщил, что Евросоюз работает над пакетом санкций против России в сфере экономики и финансов на случай эскалации ситуации на Украине. Ограничительные меры, однако, не коснутся газопровода «Северный поток – 2». Как рассказал Шалленберг в интервью Presse am Sonntag, Евросоюз готов дать «недвусмысленный и быстрый» ответ России, если того потребует ситуация. Например, вероятно отключение страны от системы SWIFT - этот вариант санкций находится на обсуждении и не снимается с него. При этом Шалленберг выступает против санкций в отношении «Северного потока – 2». Министр считает, что их введение в итоге маловероятно.