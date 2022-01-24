В Средиземном море начались учения НАТО с участием авианосца Harry Truman

В Средиземном море начались масштабные учения НАТО. Фото: U.S. Naval Forces Europe and Africa / U.S. Sixth Fleet Public Affairs.

В Средиземном море начались военные учения НАТО «Удар Нептуна». Об этом сообщает в понедельник 24 января пресс-служба альянса.

Сообщается, что учения продлятся до 4 января. Сейчас корабли союзников из Командования военно-морских ударных и вспомогательных сил НАТО и Шестого флота США начали серию патрулирующих мероприятий в Средиземном море. В ходе учений планируется отработать «дальние удары» и приемы борьбы против подводных лодок. В маневрах задействован американский авианосец Harry Truman.

«Удар Нептуна 2022» подчеркивает способность НАТО интегрировать высококачественные морские возможности авианосной ударной группы для обеспечения высокой оперативной готовности во всем Североатлантическом союзе, а также обороны и защиты всех союзников. Впервые со времен холодной войны полноценная авианосная группа США переходит под командование НАТО», - говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что генсек НАТО Столтенберг назвал эти учения «сильным признаком трансатлантического единства».

Ранее сообщалось, что в марте крупнейшие учения 28 стран НАТО пройдут за Северным полярным кругом пройдут.