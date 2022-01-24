Песков отреагировал на заявление немецкого вице-адмирала о Крыме: "Не все потеряно" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Слова подавшего в отставку главнокомандующего Военно-морских сил (ВМС) Германии вице-адмирала Кай-Ахима Шенбаха по вопросу Крыма говорит о том, что в Европейском Союзе «не все потеряно» и есть люди, способные рассуждать о реальности. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это, действительно, заявления не в общенатовском и не в общеевропейском тренде, но заявления, говорящие о том, что не все потеряно и есть подготовленные, серьезные люди, которые могут рассуждать о реальности, пытаясь все-таки понять истинное положение дел», - заявил представитель Кремля.

Напомним, главнокомандующий Военно-морских сил Германии подал в отставку после своих высказываний о том, что «Крым уже не вернуть» Украине. Как писал сайт kp.ru, в Министерстве иностранных дел незалежной высказывания командующего Кая-Ахима Шенбаха о невозможности возвращения полуострова под контроль Киева назвали категорически неприемлемыми. Украинская сторона потребовала опровергнуть данные слова.