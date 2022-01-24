Китайские ученые установили, что красное вино снижает риск заражения COVID-19

Исследователи установили, что любители красного вина меньше подвержены риску подхватить ковид. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Китайские исследователи определили, как влияет на риск заражения коронавирусом то, какие алкогольные напитки употребляет человек. Исследование проводили специалисты больницы Каннин в Шэньчжене, результаты публикует издание Frontiers in Nutrition.

Оказалось, что красное вино лучше других спиртных напитков защищает от COVID-19. Люди, употреблявшие более пяти бокалов красного вина в неделю, заражались ковидом на 17 процентов реже.

Люди, которые употребляли от одного до четырех бокалов белого вина и шампанского в неделю, инфицировались COVID-19 на восемь процентов реже. Ученые отметили, что количество выпитого алкоголя имеет значение: те, кто пил более пяти бокалов в неделю, эффекта «защиты» от коронавируса практически не было. А вот любители пива и сидра, наоборот, рисковали заразиться коронавирусом на 28 процентов чаще, и в этом случае от количества выпитого это не зависело.

Ранее академик Российской академии наук (РАН), доктор медицинских наук Геннадий Онищенко прокомментировал слова своего коллеги, доктора медицинских наук Сергея Колесникова об эффективности ингаляций водкой против штамма коронавируса «омикрон», назвав подобный совет «глупой шуткой». Подробности здесь на kp.ru.