В Венгрии заявили, что не хотят очередной "холодной войны" в Европе

Руководитель МИД Венгрии Петер Cийярто Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Будапешт не желает новой "холодной войны" в Центральной и Восточной Европе. Об этом на заседании Совета Евросюза 24 января заявил руководитель МИД Венгрии Петер Cийярто в интервью шоу News Max Tonight.

«Мы не хотим, чтобы началась очередная холодная война. Этому времени сопутствовали трагические последствия для Центральной и Восточной Европы, несколько десятков лет были потрачены зря», — отметил дипломат.

Ранее глава МИД Дании Йеппе Кофод призвал Россию отозвать предложения страны по гарантиям безопасности. Там отметили, что эти инициативы напоминают о «самых мрачных днях «холодной войны».

Впоследствии в НАТО сообщили, что направляют дополнительные корабли и истребители в Восточную Европу вследствие опасения перед возможным «вторжением» РФ на Украину.

Ранее Kp.ru писал, что Венгрия открыла границы для россиян.