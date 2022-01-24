Слухи о смерти жены Виктора Януковича опроверг адвокат

Ранее несколько изданий написали, что супруга бывшего президента Украины Виктора Януковича Людмила ушла из жизни

Адвокат бывшего главы Украины Виктора Януковича опроверг слухи о том, что его жена Людмила якобы умерла. Об этом написал в Facebook представитель экс-президента Юрий Кирасир.

Он отметил, что распространенная сегодня по разным изданиям и соцсетям информация о смерти Людмилы Янукович не соответствует правде.

«Это все черный пиар», — считает Кирасир.

Ранее несколько изданий написали, что супруга бывшего президента Украины Виктора Януковича Людмила ушла из жизни.

Напомним, Виктор Янукович — бывший премьер-министр и четвертый президент Украины. 22 февраля 2014 года в процессе большого политического кризиса Януковича отстранила от власти Верховная Рада Украины.

24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева признал Виктора Януковича виновным в "госизмене" и заочно приговорил к 13 годам лишения свободы.

Ранее сайт kp.ru рассказывал, что Виктор Янукович познакомился с будущей супругой. когда она работала в проектно-сметном бюро при Енакиевском металлургическом заводе. У супругов двое сыновей и трое внуков.