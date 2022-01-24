Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика24 января 2022 15:10

Слухи о смерти жены Виктора Януковича опроверг адвокат

Это черный пиар, считает правозащитник бывшего президента Украины
Анна БЕЗРУКОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Ранее несколько изданий написали, что супруга бывшего президента Украины Виктора Януковича Людмила ушла из жизни

Ранее несколько изданий написали, что супруга бывшего президента Украины Виктора Януковича Людмила ушла из жизни

Адвокат бывшего главы Украины Виктора Януковича опроверг слухи о том, что его жена Людмила якобы умерла. Об этом написал в Facebook представитель экс-президента Юрий Кирасир.

Он отметил, что распространенная сегодня по разным изданиям и соцсетям информация о смерти Людмилы Янукович не соответствует правде.

«Это все черный пиар», — считает Кирасир.

Ранее несколько изданий написали, что супруга бывшего президента Украины Виктора Януковича Людмила ушла из жизни.

Напомним, Виктор Янукович — бывший премьер-министр и четвертый президент Украины. 22 февраля 2014 года в процессе большого политического кризиса Януковича отстранила от власти Верховная Рада Украины.

24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева признал Виктора Януковича виновным в "госизмене" и заочно приговорил к 13 годам лишения свободы.

Ранее сайт kp.ru рассказывал, что Виктор Янукович познакомился с будущей супругой. когда она работала в проектно-сметном бюро при Енакиевском металлургическом заводе. У супругов двое сыновей и трое внуков.