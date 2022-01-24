Опубликован текст допроса 17-летнего подростка об убийстве семьи под Омском Фото: Олег ЗОЛОТО

По подозрению в убийстве родителей и их ребенка в селе Юрьевка Павлоградского района были задержаны 14-летняя девушка - дочь убитых, а также ее 17-летний парень, которые признались в своей вине. Опубликован текст допроса арестованного Александра Сопыряева.

Александр рассказал, что был знаком со своей девушкой около пяти лет, однако ее мать и отчима были против их дружбы. В итоге родители запретили девочке общаться с ним.

“Около двух месяцев назад Надя стала предлагать мне убить своих родителей, так как они бьют ее, из-за несделанного домашнего задания, невыполненных работ по дому. Надя предлагала отравить маму отчима Рому и сестру Катю, так как последняя мешала бы ей жить”, - рассказал он.

По его словам, изначально девушка предлагала отравить семью снотворным, однако потом планы изменили. Александр предложил Наде зарезать родителей, и та согласилась с этим.

Парень рассказал, что подошел к отчиму девочки и стал “наносить ему удары по телу, он встал с кровати пытался убежать я его догнал стал наносить удары ножом, он схватил за нож двумя руками и мы стали толкаться и вернулись в комнату”, после чего они приступили к матери Нади и ее сестре.

Закончив расправу над родными своей девушки, молодой человек пошел к приятелю, а по дороге он выбросил орудие убийства.