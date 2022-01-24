Прокуратура начала проверку из-за видео с медведем в квартире блогера

Прокуратура начала проверку из-за видео с медведем в квартире жительницы Мытищ Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Прокуратура организовала проверку по факту размещения в социальных сетях видеоролика с жительницей Мытищ, которая привела медведя в свою квартиру. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в Подмосковье.

«Прокуратура организовала проверку после публикации в социальных сетях видео, на котором жительница Мытищ демонстрирует медведя в своей квартире», - приводит Агентство городских новостей «Москва» заявление прокуратуры.

Отмечается, что в ходе проверки, вести которую поручено Мытищинской городской прокуратуре, будет дана оценка соблюдению законодательства об ответственном обращении с животными, а также законодательства о несовершеннолетних. По результатам прокурорской проверки будет решен вопрос о принятии мер соответствующего реагирования.

Напомним, ранее 21-летняя Валерия Татаринцева, которая является популярным блогером и более известна под псевдонимом Лера Изумруд, решила показать своим подписчикам игры с живым медведем в собственной квартире. Она рассказала, что дикого зверя заказала для своего годовалого сына Марка.