Лукашенко 27 января созывает внеочередную сессию парламента

Александр Лукашенко подписал указ о созыве внеочередной сессии белорусского парламента, причины не называются. Фото: REUTERS

Александр Лукашенко подписал Указ о созыве внеочередной сессии белорусского парламента. Об этом в понедельник 24 января сообщает пресс-служба белорусского президента.

«Документ предусматривает созыв 27 января 2022 года в Минске седьмой внеочередной сессии Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания седьмого созыва», - говорится в сообщении пресс-службы.

Причины созыва внеочередной сессии парламента не называются.

Ранее на kp.ru сообщалось, что Александр Лукашенко заявил, что Белоруссии придется развернуть войска близ границ с Украиной. Белорусский президент в понедельник 24 января высказался о необходимости усиления южных границ, подробности здесь на kp.ru.

Также Лукашенко заявил, что не допустит, чтобы Белоруссия была оккупирована какой-либо страной, пока он остается на посту президента этой страны.