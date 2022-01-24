Польша рассматривает оказание военной помощи Украине без присутствия войск

Польша рассматривает вопрос оказания военной поддержки Украине без направления туда солдат. Фото: REUTERS

Вопрос оказания военной помощи Украине рассматривался на совещании у польского президента Анджея Дуды в понедельник 24 января. Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох, пишет ТАСС.

Солох подтвердил, что Польша рассматривает вопрос военной помощи Украине, но отказался озвучить подробности.

«Был рассмотрен вопрос о военной помощи. В данный момент я не могу поделиться подробностями на эту тему», - сказал он.

Павел Солох уточнил, что не рассматривался вопрос о направлении на Украину польского военного контингента, подчеркнув, что запроса украинской стороны на это нет.

«Мы говорим о материальной помощи. Речи о каком-то увеличении, каком-то присутствии наших войск на территории Украины не идет. Украинцы об этом не просили», - отметил Солох.

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