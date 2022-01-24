Скандал: Руперта Гринта добавили в эпизод воссоединения золотого трио в "Гарри Поттере" при помощи монтажа Фото: Кадр видео

Фотограф и режиссер Кэйтлин Кроненберг рассказала о загадке, которую могли не заметить поклонники во время просмотра спецвыпуска «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс». Как оказалось, Руперта Гринта, исполнителя роли Рона Уизли, снимали отдельно от других актеров.

Кроненберг написала на своей странице в Instagram, что в момент работы над спецвыпуском актер находился в Торонто, поскольку был задействован в другом проекте. В связи с этим актер не смог прилететь в Лондон, где проходили основные съемки спецэпизода фильма.

В результате исполнителя роли Рона Уизли решили снимать отдельно от Эммы Уотсон и Дэниэла Рэдклиффа. После актера добавили в кадр к золотому трио «Гарри Поттера» при помощи монтажа.

Специальный выпуск Гарри Поттера, названный «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс» вышел 1 января текущего года.