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Звезды24 января 2022 15:51

Скандал: Руперта Гринта добавили в эпизод воссоединения золотого трио в "Гарри Поттере" при помощи монтажа

В момент работы над спецвыпуском актер находился в Торонто
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Скандал: Руперта Гринта добавили в эпизод воссоединения золотого трио в "Гарри Поттере" при помощи монтажа

Скандал: Руперта Гринта добавили в эпизод воссоединения золотого трио в "Гарри Поттере" при помощи монтажа

Фото: Кадр видео

Фотограф и режиссер Кэйтлин Кроненберг рассказала о загадке, которую могли не заметить поклонники во время просмотра спецвыпуска «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс». Как оказалось, Руперта Гринта, исполнителя роли Рона Уизли, снимали отдельно от других актеров.

Кроненберг написала на своей странице в Instagram, что в момент работы над спецвыпуском актер находился в Торонто, поскольку был задействован в другом проекте. В связи с этим актер не смог прилететь в Лондон, где проходили основные съемки спецэпизода фильма.

В результате исполнителя роли Рона Уизли решили снимать отдельно от Эммы Уотсон и Дэниэла Рэдклиффа. После актера добавили в кадр к золотому трио «Гарри Поттера» при помощи монтажа.

Специальный выпуск Гарри Поттера, названный «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс» вышел 1 января текущего года.