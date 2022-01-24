Экс-глава МИД Польши заявил о победе "Газпрома" с "Северным потоком - 2" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Назначенные властями некомпетентные руководители польских государственных предприятий наказали республику, проиграв в битве с российским холдингом «Газпромом». Такое заявление сделал бывший глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский в понедельник, 24 января.

«Когда людей в государственные компании отбирают не по профессионализму, а по критерию лояльности власти, получается такой результат, какой мы видим. Газпром мастерски обыграл PGNiG», - заявил дипломат Biznes Alert.

Сикорский напомнил, что при прежнем правительстве в республике построили терминал СПГ для того, чтобы диверсифицировать поставки газа и не опасаться шантажа при оформлении договоров на покупку голубого топлива из России. При этом, по его словам, члены нынешней партии власти «Право и справедливость» отправились в «казино», сыграв там на газовых котировках.

«Когда людей … в государственные компании отбирают не по профессионализму, а по критерию лояльности власти, получается такой результат, какой мы видим. "Газпром" мастерски обыграл PGNiG», - заявил экс-министр.

Напомним, накануне «Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через Украину и Польшу на февраль текущего года. Как писал сайт kp.ru, Польша предложила объемы 89,1 миллиона кубов в сутки.