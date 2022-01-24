Путин поручил снизить налог на прибыль компаниям в сфере генетики Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил правительству внести в Налоговый кодекс РФ изменения по уменьшению суммы налога на прибыль ряду компаний, которые работают в области развития генетики. Соответствующее поручение главы государства опубликовано в понедельник, 24 января, на официальном сайте Кремля.

Ответственным за исполнение данного поручения в срок до 10 июля текущего года назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

Кроме того, до весны правительство должно рассмотреть вопрос о необходимости поправок по части коллекций генетических ресурсов и деятельности биоресурсных центров. Кабмину также поручено при участии Курчатовского института подумать о необходимости поправок по совершенствованию работы «Национальной базы генетической информации», среди которых вопрос об обязательных требованиях к передаче туда генетических данных.

Российский лидер также поручил продлить до 2030 года срок реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий, рассчитанной ранее на 2019-2027 годы.

Напомним, ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в стране создадут базу генетической информации, которая появится в рамках реализации федеральной научно-технической программы развития генетических технологий.