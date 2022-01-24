Британия отменяет тесты на коронавирус для привитых въезжающих в страну Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Великобритания отменяет все тесты на коронавирусную инфекцию для привитых от COVID-19 въезжающих в страну. Об этом сообщил министр транспорта Соединенного Королевства Грант Шеппс уточнив, что требования к тестированию после прибытия будут отменены с 11 февраля 2022 года.

Все полностью вакцинированные от коронавируса должны будут подтвердить свой статус при помощи формы поиска пассажиров. В стране также отменяют 10-дневный карантин для приезжающих из рубежа и второй тест для непривитых от коронавирусной инфекции.

Таким образом, для привитых от коронавируса необходимо буде заполнить форму Passenger Locator Form, а для непривитых, вместе с формой представить отрицательный тест, сделанный не более чем за два дня до прибытия, и сдать ПЦР-тест после прибытия.

Напомним, накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об отмене обязательных масок в общественных местах, вакцинных паспортов, а также рекомендации работать из дома. Как заявил глава британского правительства, вероятно режим самоизоляции из-за коронавируса после 25 марта продлевать не будут. По его словам, страна в скором времени будет относиться к COVID-19 как к простуде и перестанет требовать обязательной изоляции.