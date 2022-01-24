Германия решила не рассматривать вопрос об отключении России от SWIFT

Глава минэкономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек заявил, что это могло бы стать крайней мерой Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Германия в ходе обсуждения возможных санкций в отношении России решила не рассматривать вопрос об отключении страны от SWIFT, сообщает сайт Euractiv со ссылкой на дипломата в ЕС.

"Тогда как газ и нефть рассматриваются как возможные рычаги влияния, один дипломат из ЕС заявил, что оппозиция во главе с Германией, видимо, решила не обсуждать вопрос об отделении РФ от глобальной платежной системы SWIFT", — написало издание.

Напомним, что SWIFT - это международная организация, которая контролирует крупнейшую систему обмена информацией между банками. Ей пользуются 11 тысяч банков в 200 странах.

Отключение от международной системы передачи финансовой информации SWIFT постоянно упоминается в качестве одного из методов давления на Россию. Однако эксперты не раз говорили, что отключение всей банковской системы страны от SWIFT выглядит крайне маловероятным.

Ранее Kp.ru писал, что в Германии считают, что отключение России от SWIFT навредит самому Западу.

Глава минэкономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек заявил, что это могло бы стать крайней мерой. Также он попросил "не строить догадки по поводу абстрактных санкций".