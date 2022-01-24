США проинформировали ЕС о содержании своего ответа на предложения России по безопасности

Жозеп Боррель. Фото: REUTERS

Вашингтон проинформировал Европейский союз о содержании своего будущего ответа на предложения Москвы по гарантиям безопасности в Европе, а также консультировались с Евросоюзом. Об этом сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Как сообщили в Совете Евросоюза, Госсекретарь США Энтони Блинкен по видеосвязи принял участие во встрече глав Министерств иностранных дел Евросоюза, посвящённой обсуждению вопросов европейской безопасности.

«Госсекретарь США Блинкен только что в режиме видеоконференции присоединился к встрече глав МИД Евросоюза для неформального обмена мнениями по ситуации с безопасностью в Европе», — говорится в заявлении Совета ЕС.

Напомним, ранее Боррель заявил, что Евросоюз согласен с тем, что европейскую структуру безопасности необходимо пересматривать. При этом дипломат отметил, что необоходимо менять и повестку переговоров, увеличивать число их участников.