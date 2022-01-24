Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика24 января 2022 17:19

США проинформировали ЕС о содержании своего ответа на предложения России по безопасности

Блинкен по видеосвязи принял участие во встрече глав МИД стран Европейского союза
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Жозеп Боррель.

Жозеп Боррель.

Фото: REUTERS

Вашингтон проинформировал Европейский союз о содержании своего будущего ответа на предложения Москвы по гарантиям безопасности в Европе, а также консультировались с Евросоюзом. Об этом сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Как сообщили в Совете Евросоюза, Госсекретарь США Энтони Блинкен по видеосвязи принял участие во встрече глав Министерств иностранных дел Евросоюза, посвящённой обсуждению вопросов европейской безопасности.

«Госсекретарь США Блинкен только что в режиме видеоконференции присоединился к встрече глав МИД Евросоюза для неформального обмена мнениями по ситуации с безопасностью в Европе», — говорится в заявлении Совета ЕС.

Напомним, ранее Боррель заявил, что Евросоюз согласен с тем, что европейскую структуру безопасности необходимо пересматривать. При этом дипломат отметил, что необоходимо менять и повестку переговоров, увеличивать число их участников.