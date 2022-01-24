Исследование: чаще всего в России ищут репетиторов по математике, информатике и русскому языку Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Аналитики онлайн-сервис для поиска специалистов "Профи" рассказали, что репетиторы по математике (+25%), английскому языку (+3%), русскому языку (+17%), химии (+6%), физике (+2%), информатике (+25%) и биологии (+9%) оказались самыми востребованными за 2021 год.

Так, активнее всего репетиторов ищут осенью - во время начала обучения в школах и вузах, сообщает "Газета.ru".

Также из-за пандемии коронавируса отмечается возросший спрос на онлайн-репетиторов.

Ранее стало известно, что каждая вторая российская семья тратит до четверти зарплаты ежемесячно на кружки и репетиторов для детей. Согласно опросу, каждая шестая семья тратит на обучение ребёнка до 30 тыс. рублей в месяц, передает RT.

Накануне учитель рассказал, когда следует начинать готовиться к ЕГЭ.

"Я думаю, что даже тот ученик, который должным образом не занимался в течение предыдущих лет, за девять месяцев может добиться высоких результатов, и у меня в практике было очень много подобных примеров", - цитирует Алихана Динаева телеканал "360".