Аналитик оценил перспективу наращивания сил НАТО в Восточной Европе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин оценил перспективу наращивания вооруженных сил НАТО в Восточной Европе. Подобные планы имеют место быть и их озвучил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Обсуждая данное заявление политолог отмечает, что оно указывает на продолжение эскалации политической ситуации в мире. В словах генсека звучит четкая позиция, но вступать в открытый конфликт с Россией не станут.

- Пока это на уровне демонстрации силы. Выражают готовность к использованию прямого вооруженного насилия, - подчеркнул Подберезкин в беседе с Rt.

Он также отметил, что участникам коалиции не стоит питать иллюзий, что они смогут «выбирать для себя максимально удобную форму участия».

Россия же готова ответить на возможные вооруженные провокации на своих рубежах. Об этом 24 января «Известиям» заявил первый зампред комитета нижней палаты российского парламента по международным делам Алексей Чепа. Сентор также указал на подготовку Киевом провокаций с целью показать миру «кровожадность» РФ.

Тем временем действия Вооруженных сил Украины у линии разграничения в Донбассе свидетельствуют о том, что киевские власти ведут подготовку к наступлению на ДНР и ЛНР. С таким заявлением выступил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, передает ФАН.