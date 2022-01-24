Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 января 2022 18:43

Специалисты назвали самые популярные фразы российской молодежи

Так, например, в Санкт-Петербурге среди молодёжи пользуется популярностью фраза "не скамь меня сегодня", а в Свердловской области "ах вы stupid'ы"
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Специалисты назвали самые популярные фразы российской молодежи

Специалисты назвали самые популярные фразы российской молодежи

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В пресс-службе проекта "Другое дело" сообщили о запуске проекта карты "языка молодёжи" и назвали самые популярные фразы российской молодежи.

"Молодые люди в разных регионах России могут говорить по-разному с использованием своих специфических выражений. Часто к ним примешиваются местные обычаи, традиции, мода. Но всё зачастую составляет некий уникальный культурный код", - пояснил руководитель проекта Кирилл Хвиль в беседе с NEWS.ru.

Так, стало известно, что в Санкт-Петербурге среди молодёжи пользуется популярностью фраза "не скамь меня сегодня", в Свердловской области "ах вы stupid'ы", во Владивостоке "человек лучше, чем сумма его недостатков", в Москве можно услышать фразу "тьмы нет, потому что свет всегда сильнее", а в Казани говорят "плата за индивидуальность - одиночество".

Ранее "Комсомолка" составила словарь модных слов и выражений, которые сейчас активно использует молодежь. В рейтинг вошли такие слова как "хайп", "хейтер", "чилить", "изи" и "агриться".