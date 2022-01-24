Специалисты назвали самые популярные фразы российской молодежи Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В пресс-службе проекта "Другое дело" сообщили о запуске проекта карты "языка молодёжи" и назвали самые популярные фразы российской молодежи.

"Молодые люди в разных регионах России могут говорить по-разному с использованием своих специфических выражений. Часто к ним примешиваются местные обычаи, традиции, мода. Но всё зачастую составляет некий уникальный культурный код", - пояснил руководитель проекта Кирилл Хвиль в беседе с NEWS.ru.

Так, стало известно, что в Санкт-Петербурге среди молодёжи пользуется популярностью фраза "не скамь меня сегодня", в Свердловской области "ах вы stupid'ы", во Владивостоке "человек лучше, чем сумма его недостатков", в Москве можно услышать фразу "тьмы нет, потому что свет всегда сильнее", а в Казани говорят "плата за индивидуальность - одиночество".

Ранее "Комсомолка" составила словарь модных слов и выражений, которые сейчас активно использует молодежь. В рейтинг вошли такие слова как "хайп", "хейтер", "чилить", "изи" и "агриться".