Канцлер Германии назвал "приемлемой" отставку главкома ВМС ФРГ из-за слов о Крыме Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Слова главкома Военно-морских сил (ВМС) ФРГ вице-адмирала Кай-Ахима Шёнбаха о том, что «Крым уже не вернуть» Украине не являются позицией немецкого правительства. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц, назвав «приемлемым» прошение об отставке главкома ВМС ФРГ.

«Заявления, которые сделал вице-адмирал, не отражают представления федерального правительства, и потому его отставка является приемлемой», - сказал немецкий канцлер на пресс-конференции в понедельник, 24 января.

Напомним, ранее главнокомандующий Военно-морских сил Германии подал в отставку после своих высказываний о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины. Как писал сайт kp.ru, в Министерстве иностранных дел незалежной слова командующего Кая-Ахима Шенбаха о невозможности возвращения полуострова под контроль Киева посчитали категорически неприемлемыми. Украинская сторона потребовала опровергнуть данные слова.