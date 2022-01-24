В ФНС объяснили, как рассчитать не облагаемый налогом доход от вкладов Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Федеральная налоговая служба (ФНС) России разъяснила методику расчета не облагаемой налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) суммы годового дохода по банковским вкладам.

Как передает ТАСС, в ведомстве уточнили, что для того, чтобы рассчитать сумму необходимо умножить 1 млн рублей на ключевую ставку Центрального банка РФ по состоянию на 1 января данного года. Годовые доходы по банковским вкладам, которые равны или ниже это ставки, облагаться налогом не будут.

В случае, когда доход по банковскому вкладу выше, НДФЛ облагается разница между доходом и свободной от налога суммы. ФНС напоминает, что впервые уплатить данный налог за 2021 год гражданам придется до 1 декабря текущего года. Декларировать или каким-либо образом оформлять данные доходы вкладчикам не нужно.

Выплаченные по валютным счетам проценты пересчитают в рубли по курсу Центробанка РФ на день фактического получения данного дохода, а изменение размера валютного вклада из-за колебания курса при расчете суммы налога не учитывается.

Отмечается, что под налогообложение не попадут доходы по рублевым счетам, процентная ставка по которым в течение года не превышает 1% годовых, а также процентные доходы по эскроу-счетам.

Напомним, с 1 января 2021 года в России действуют изменения в Налоговом кодексе, по которым часть доходов с банковских вкладов, а также инвестиций в ценные бумаги облагаются подоходным налогом 13%.