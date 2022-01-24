Военные в Буркина-Фасо объявили о взятии власти и отставке президента Фото: REUTERS

Военные в Буркина-Фасо объявили о захвате власти и отставке президента страны Рока Марка Кристиана Каборе.

Как передает местный новостной портал leFaso, группа военных в 14 человек вышла в эфир на государственном телеканале, сообщив о переходе власти в стране к «Патриотическому движению за охрану и восстановление» (ПДОВ), которую возглавил подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба.

Военные также объявили о приостановке действия конституции, роспуске правительства и парламента страны. Они сообщили о закрытии сухопутных и воздушных границ государства, а также введении комендантского часа, который действует с 21:00 до 05:00.

Военные подняли мятеж в минувшие воскресенье, 23 января, на нескольких базах по всей стране. В ночь на понедельник, 24 января, военнослужащие атаковали резиденцию президента Буркина-Фасо. Его местоположение на данный момент не раскрывается.