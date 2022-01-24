Представитель Пентагона заявил, что у России нет намерений на деэскалацию

Джон Кирби. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон следит за ситуацией очень пристально, Москва на сегодняшний день не намерена идти на деэскалаци. Такое заявление сделал официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

«Мы следим за ситуацией очень пристально. Совершенно ясно, что у России сейчас нет намерений на деэскалацию», - заявил представитель Пентагона на брифинге.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, заявил, что поводов для паники в незалежной на сегодняшний день нет, и призвал СМИ снизить накал вокруг ситуации с безопасностью. Позже украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что ситуация в стране находится под контролем и причин для паники нет.

В Кремле ни раз говорили, что Москва не собирается ни на кого нападать, а перемещение российских войск происходит только на территории России и является суверенным делом государством.