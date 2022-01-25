Владимир Ефимов: Около 30 тысяч новых рабочих мест появится в городе за пределами ТТК

Более половины рабочих мест – 19,2 тысячи – создадут в офисно-деловых центрах Фото: Shutterstock

Городская программа по созданию мест приложения труда позволит создать новые рабочие места за пределами ТТК. По ней с инвесторами заключено уже 17 соглашений. В обмен на финансовые льготы девелоперы построят производственные, торговые, общественно-деловые и социальные объекты общей площадью более одного миллиона квадратных метров. Об этом сообщил в своих соцсетях мэр Москвы Сергей Собянин.

Напомним, правительство Москвы запустило программу стимулирования создания мест приложения труда в 2020 году. По ее условиям застройщики, которые строят вне центра города так называемые места приложения труда – объекты недвижимости, обеспечивающие создание рабочих мест, могут получить льготу по плате за изменение вида разрешенного использования участка для строительства жилья. Программа также поможет решить проблему маятниковой миграции из спальных районов, снизить трафик и разгрузить городской общественный транспорт.

«По программе создания мест приложения труда город уже подписал с инвесторами 17 соглашений, - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - По ним девелоперы построят различные объекты – школы и детские сады, промышленные технопарки, торговые и бизнес-центры, производственный комплекс. Общая площадь всех объектов составит более одного миллиона квадратных метров. В реализацию этих проектов инвесторы вложат 83,4 миллиарда рублей. Город предоставит застройщикам льготы на 38 миллиардов рублей, а взамен получит 29,7 тысячи новых рабочих мест».

Новые сооружения по программе появятся во всех районах Москвы, кроме Центрального округа.

Более половины рабочих мест – 19,2 тысячи – создадут в офисно-деловых центрах, а также на предприятиях торговли и общепита. Ещё 9,5 тысячи рабочих мест появятся на современных производствах и в технопарках, чуть более тысячи – на социальных объектах, построенных по программе.

Самым крупным по количеству создаваемых рабочих мест стало соглашение с компаниями, входящими в ГК «ПИК», которые возведут торговый комплекс на юго-востоке города, промышленный парк на юго-западе города и бизнес-центр на западе столицы. Площадь строений составит 137,1 тысячи квадратных метров. В общей сложности рабочие места там получат порядка 5,2 тысячи человек.

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