Захарова рассказала про план США морально изничтожить украинцев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о плане США. По ее мнению, американская сторона гнет свою линию, чтобы изничтожить украинцев.

- Вывод: Штаты хотят морально изничтожить граждан Украины. Киев устами Кулебы и Данилова второй день умоляет их снизить риторику, но Вашингтон гнёт свою линию. А разве американским политикам жаль чужих матерей, если они и своих никогда не жалели? - написала Захарова в посте в своем Телеграм-канале.

Также в посте она привела слова секретаря СНБО Украины Данилова, который заявлял об "отсутствии оснований утверждать, что будет полномасштабное наступление РФ", и слова пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби. Последний ранее высказывался, о том, что "Россия не намерена идти на деэскалацию".

24 января сам президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ситуация в стране находится под контролем и причин для паники нет.

Днем ранее Госдеп США распорядился начать добровольный отъезд части дипломатов и их семей с Украины, а также рекомендовал американским гражданам на время отложить поездки в Незалежную.