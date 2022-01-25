Кабмин Украины отозвал закон о переходном периоде в Донбассе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании принял решение отозвать из Верховной рады законопроект о переходном периоде на неподконтрольных территориях Донбасса. Об этом сообщает издание "Страна".

Возможное принятие данного законопроекта в России ранее назвали выходом Киева из "Минских соглашений".

В публикации издания отмечается, что такое решение Киева было одним условий проведения встречи внешнеполитических советников лидеров стран "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина), которая запланирована на 26 января.

Летом 2021 года украинское правительство предложило Верховной раде принять проект закона о введении "правосудия переходного периода" на неподконтрольных территориях в Донбассе, а также в Крыму. Этот закон предлагает ввести элементы переходной юстиции: ответственность за правонарушения, связанные с "временной оккупацией", ограничения относительно избрания и назначения на должности украинцев, которые были приобщены к ней, а также меры по "развитию устойчивого мира".