МИД Украины подтвердил, что Германия уведомила Киев о планах эвакуировать сотрудников своего посольства Фото: REUTERS

МИД Украины подтвердил, что Германия в дополнение к Австралии, Великобритании и США уведомила ведомство о планах эвакуировать часть сотрудников своего посольства из страны.

- По состоянию на 24 января только четыре государства уведомили МИД Украины о намерениях эвакуировать членов семей и часть сотрудников или разрешить им добровольно покинуть украинскую территорию - США, Великобритания, Австралия и Германия, - говорится в сообщении на сайте украинского министерства.

Ранее Госдепартамент Соединенных Штатов распорядился начать добровольный отъезд части дипломатов и их семей с Украины. Такая рекомендация была дана в связи с "угрозой военных действий со стороны России". Также в ведомстве американских граждан призывают на время отложить поездки на Украину.

Вслед за США власти Великобритании приняли решение начать эвакуацию части дипломатов из Украины, однако посольство в Киеве продолжит работать в обычном режиме.