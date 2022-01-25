Эксперт Роспотребнадзора: доля зараженных COVID-19 среди детей при "омикроне" выросла до 15%

Эксперт Роспотребнадзор: доля зараженных COVID-19 среди детей при "омикроне" выросла до 15% Фото: Иван МАКЕЕВ

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, что доля детей среди общего заразившихся коронавирусом при появлении штамма "омикрон" выросла до 15%.

- Дети болели всеми геновариантами, частота вовлечения в эпидпроцесс составляла 10-11%. Что касается "омикрона", то дети вовлекаются в эпидпроцесс в 15% случаев, - рассказал эксперт РИА Новости.

Горелов добавил, что данный показатель говорит о том, что "омикрон" более заразен для всех возрастных категорий.

Ранее сообщалось, что российские ученые создали вакцину против коронавирусной инфекции для детей и подростков. Она позволит сформировать иммунитет к вирусу и защитит от негативных последствий болезни в случае заражения. Клинические исследования вакцины от ковида для детей начались в России 24 января. Объект исследований – препарат "Гам-КОВИД-Вак М". Вакцина предназначена для детей 6-11 лет. Всего в исследованиях примут участие 2,2 тысячи детей соответствующего возраста.