Генерал ВСУ Павлюк опасается, что Россия "захватит" восемь регионов Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия, в случае эскалации ситуации на Украине, может забрать под свой контроль восемь ключевых регионов на востоке страны. Об этом в интервью The Times заявил командующий Операцией Объединенных сил в Донбассе генерал-лейтенант Александр Павлюк.

В частности, речь идет о таких городах как Днепр, Харьков и Одесса. В случае такого развития событий, как считает Павлюк, это может стоить Украине основного военного и промышленного потенциала, а также это оставит страну без выхода к Черному морю.

Украинский генерал также выступил с критиков в адрес Европы. По его мнению, она не стремится помогать Украине в полную силу своих возможностей.

Ранее в Кремле уже заявляли, что РФ не намерена ни на кого нападать. Также российская сторона объясняла, что не представляет угрозы для других стран.

Сейчас обстановка на Украине является весьма напряженной, считает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, к напряженности вокруг Киева приводят поставки оружия на Украину, а также военные маневры НАТО.