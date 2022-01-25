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Здоровье25 января 2022 3:13

The Sun назвал четыре "скрытых" симптома "омикрона"

Отмечается, что при заражении covid-19 наблюдается широкий спектр симптомов, схожих с простудой
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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The Sun назвал четыре "скрытых" симптома "омикрона"

The Sun назвал четыре "скрытых" симптома "омикрона"

Фото: Иван МАКЕЕВ

Британский таблоид The Sun сообщил о четырех "скрытых" симптомах штамма коронавируса "омикрон".

Как отмечается в публикации, эти признаки заражения легко спутать с другими факторами. В Национальной системе здравоохранения Великобритании (NHS) подчеркивают, что при заражении "омикроном" ряд симптомов схож с обычной простудой.

Однако есть такие симптомы, которые можно принять за проявление других заболеваний. Одним из них является усталость. Все дело в том, что достаточно трудно определить, связано ли чувство усталости и переутомления или все- таки это признак ковида.

Другим "скрытым" симптомом "омикрона" является ломота и боли в мышцах. Иногда эти чувства могут спровоцировать появление у человека усталости. Кроме того, еще симптомами данного штамма covid-19 являются потеря аппетита и тошнота.

Накануне специалист по инфекционным заболеваниям доктор Кэтрин Полинг перечислила основные симптомы "омикрон-штамма". По ее словам, ориентируясь на эти признаки, больные могут предположить, что заболели коронавирусом. По словам медика, в первую очередь для "омикрона" характерны кашель, заложенность носа, насморк и усталость.