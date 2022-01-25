"Ъ": В Роскомнадзоре думают о создании системы для блокировки звонков с подменных номеров Фото: Shutterstock

Специалисты подведомственного Роскомнадзору ФГУП "Главный радиочастотный центр" хотят получить технологию, которая смогла бы прекратить использование подменных телефонных номеров. Сейчас ведомство заказало исследование таких технологий.

Крупные операторы связи, как пишет "Коммерсант", запрещают подмену номеров и активно используют собственные антифрод-системы. Но при этом небольшие региональные провайдеры не только не запрещают подмену номеров, а наоборот - предоставляют такие услуги.

Также отмечается, что полностью избавиться от данной проблемы не получится, пока зарубежные операторы не приступят к борьбе с мошенниками. Всего для разработки единого принципа борьбы с фальшивыми номерами выделено 8,2 миллиона рублей.

Напомним, подмену номеров достаточно часто в своих преступных схемах используют мошенники. Только за За 11 месяцев 2021 года телефонные аферисты смогли выманить у россиян почти 45 миллиардов рублей. Атакам мошенников подвергался каждый седьмой россиянин. Самая крупная сумма, которую удалось похитить таким образом злоумышленникам, составила 25 миллионов рублей, а самая скромная составила 15 тысяч рублей.