Что произошло в ночь на 25 января Фото: REUTERS

США не намерены идти на какие-либо уступки России в вопросах безопасности. Американская сторона придерживается позиции, что прогресс в данных переговорах возможен лишь на основе взаимных шагов, но никак не при односторонних уступках. В Штатах считают, что "России тоже придется что-то делать в целях обеспечения безопасности". Кстати, американцы смогут дать РФ письменный ответ на предложения России по гарантиям безопасности на этой неделе.

Генерал ВСУ Александр Павлюк опасается, что Россия, в случае эскалации ситуации на Украине, может забрать под свой контроль восемь ключевых регионов на востоке страны. Речь идет о таких городах как Днепр, Харьков и Одесса. Это может стоить Украине основного военного и промышленного потенциала, а также это оставит страну без выхода к Черному морю, считает генерал.

Президент США Джо Байден, по всей видимости не зная или не заметив, что его микрофон был включен, обозвал журналиста телеканала Fox News "сукиным сыном". Так американский лидер отреагировал на попытку корреспондента задать ему вопрос об уровне инфляции в стране.

Президент России Владимир Путин 25 января, в День студента, проведет видеоконференцию со студентами ведущих вузов страны. Участниками встречи станут учащиеся университетов из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Нижнего Новгорода.

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что доля детей среди общего числа заразившихся коронавирусом при появлении штамма "омикрон" выросла до 15%. Горелов считает, что данный показатель говорит о высоком уровне заразности "омикрона" для всех возрастных категорий.

Специалисты подведомственного Роскомнадзору ФГУП "Главный радиочастотный центр" хотят получить технологию, которая смогла бы прекратить использование подменных телефонных номеров. Предполагается, что это позволит оградить россиян от назойливых звонков телефонных мошенников.

Лидеры стран НАТО согласились, что в случае российского "вторжения" на Украину, против РФ нужно будет ввести беспрецедентный пакет санкций. При этом, в США считают угрозу санкций более эффективной мерой для сдерживания России, чем их немедленное применение с учетом обострившейся ситуации вокруг Украины.