В правящей партии Японии предложили ввести санкции против России из-за Украины

Япония собирается решать вопрос о санкциях против России в сотрудничестве с США Фото: REUTERS

Возможные санкции против России в случае эскалации ситуации на Украине стали одной из тем обсуждения в японской комиссии по внешней политике, причем члены правящей Либерально-демократической партии поддержали сотрудничество с США по этому вопросу. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

В качестве одной из главных антироссийских мер на случай войны России и Украины называют отказ от импорта российского сжиженного природного газа, который поставляется в Японию из Сахалина.

Планируется в дальнейшем проработать этот вопрос. В частности, в комиссии пришли к выводу, что нужно обсудить его с деловыми кругами.

Отметим, что Россия занимает четвертое место по объему поставок сжиженного природного газа в Японию. Больше этого ресурса японцы закупают только у Австралии, Малайзии и Катара.

Напомним, в Москве неоднократно говорили, что никто не собирается "нападать" на соседей, а российские войска дислоцированы на территории своей страны и никому не угрожают. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Соединенные Штаты, видимо, уже и сами поверили в информационный вброс о мнимом "вторжении".